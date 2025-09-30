На Российской креативной неделе рассказали о Культурных кодах Подмосковья

30 сентября 2025, 23:09

В Москве и Санкт-Петербурге состоялась Российская креативная неделя. В Москве она проходила на площадке национального центра «Россия», в Санкт-Петербурге – в Государственной академической капелле. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.





В работе форума участвовал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. Он выступил на сессии «Всестороннее развитие малых городов через реализацию культурных проектов». Она была посвящена влиянию культурных событий, проводимых в небольших населённых пунктах, на качество жизни горожан и развитие туризма.





Кузнецов рассказал, как формируется культурная среда Подмосковья на примере Зарайска и выделения Культурных кодов региона.

«Московская область уникальна тем, что напоминает калейдоскоп. Это 56 муниципалитетов, не похожих друг на друга. Поэтому в своей стратегии мы сделали опору на Культурные коды. Таких кодов получилось больше тысячи. Это люди, которые жили или работали на территории региона, произведения, великие открытия», – пояснил министр.



«Есть пилотные города. Например, Зарайск – город с уникальной историей, который в последние годы стал узнаваемым. Здесь самый маленький кремль, места, связанные с детством Достоевского и великого русского скульптора Анны Голубкиной, предпринимателями и меценатами Бахрушиными. Культурную среду места помог сформировать фестиваль современного искусства «Перезагрузка», который в этом году будет проходить в Зарайске уже в третий раз. Мы думаем расширить его и на территорию Коломны. А ещё есть Луховицы, Дубна, Мелихово, Новый Иерусалим – множество красивых мест с богатой историей, которые становятся культурным каркасом региона», – заключил Кузнецов.



