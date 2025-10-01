Глава Павловского Посада Семёнов проверил благоустройство Электрогорска
Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов провёл традиционный объезд города Электрогорска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Посетили вокзал. Чистота здесь, к сожалению, пока не стала визитной карточкой – мусор скапливается. Дал чёткое поручение ответственным службам взять вопрос под самый строгий контроль. Порядок должен быть везде», – сказал Семёнов.
Объезд продолжился в Молодёжном центре. Там уже видны результаты недавней работы – обновлённая входная группа и современное покрытие на игровых площадках. Однако территория запущена – на ней много листвы.
«Поручил также продумать, как вернуть сюда движуху, наполнить центр интересными нашей молодёжи событиями. Рядом со зданием есть сквер, который тоже ждёт преображения. В этом году заменим старую брусчатку на новый ровный асфальт. А на следующий год планируем обновление элементов на детской площадке», – подчеркнул глава округа.Семёнов поделился важной новостью для жителей Электрогорска, особенно для родителей учеников лицея: в следующем году у корпуса «Бета» создадут полноценное парковочное пространство.
