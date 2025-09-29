Названы даты финала Международного творческого конкурса «Роза Ветров»

29 сентября 2025, 18:25

Фото: сайт rosavetrov.ru/

Финальная программа 32 сезона Международного конкурса детского и юношеского творчества «Роза Ветров» пройдёт 9-12 ноября 2026 года в Москве, а 15-18 декабря того же года – в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов конкурса – Детского благотворительного фонда «АРТ Фестиваль – Роза Ветров.





Фестиваль внесён в перечень конкурсных мероприятий, по итогам которых проходит аттестация работников культуры и образования. Организатор – одна из старейших в России общественных организаций. Уже 32 года она реализует социально-культурные проекты в сфре детского и молодёжного творчества на территории России и за её пределами.

«Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что «Роза Ветров» проводит большую и многогранную работу по поиску и поддержке юных талантов из разных регионов, оказывает организационную и методическую помощь их педагогам и наставникам, воплощает в жизнь просветительские, социальные и культурные проекты, направленные на развитие художественного образования и творчества», – рассказали организаторы.