Директор фабрики Федоскино Озолин раскрыл истинный смысл сюжетов лаковой живописи
Федоскинские шкатулки представили на ярмарке BRICS Bazaar в Нью-Дели
Гжельскую керамику и федоскинскую лаковую миниатюру представили на ярмарке BRICS Bazaar в Нью-Дели в рамках культурной программы саммита БРИКС. На российском стенде выставили расписанные в традиционной бело-синей гамме вазы, чайники, чашки, тарелки и декоративные фигурки. Рядом разместились федоскинские шкатулки с миниатюрными изображениями пейзажей, русских троек и других сюжетов.
Это была инициатива российской стороны, рассказал «Радио 1» генеральный директор фабрики Федоскино Илья Озолин.
«Мы благодарим за гостеприимство принимающую сторону и посольство России в Индии. На российском стенде рядом с нашими шкатулками была представлена ещё и гжельская керамика. Все народные художественные помыслы очень дружны, мы помогаем и поддерживаем друг друга. А с Гжелью у нас особая дружба. Хотелось бы напомнить, что Подмосковье – регион-лидер по количеству предприятий народных художественных промыслов в нашей стране», – отметил Озолин.
По его словам, в первую очередь в Нью-Дели были представлены классические федоскинские сюжеты.
«Как говорят все наши знакомые маркетологи, ничто так не отражает российский характер, как федоскинская стремительная тройка. Поэтому, конечно, мы знакомим всех именно с классическими сюжетами. Важно понимать, что шкатулка Федоскина – это в первую очередь проект про экспорт смыслов. В этих простых бытовых сюжетах на самом деле отражены наши традиционные ценности. Именно поэтому федоскинская шкатулка всегда была традиционным дипломатическим подарком на протяжении XIX и XX веков», – поделился собеседник «Радио 1».
Илья Озолин добавил, что публика на выставках продукции народных промыслов Подмосковья очень разная, но все с восторгом и восхищением смотрят и на федоскинские шкатулки, и на гжельский фарфор.
«Безусловно, мы пытаемся рассказать всем о том, что за этими произведениями искусства стоит кропотливый и долгий труд мастеров. И рассказываем именно про процесс производства, понимая, что, к сожалению, наши иностранные гости не смогут так быстро, как им хотелось бы, приехать к нам на фабрику и побывать на экскурсии. Поэтому у нас всегда с собой планшет, на котором мы показываем процесс производства изделий на фабрике Федоскино, – рассказал Озолин.
В прошлом году фабрика получила национальную премию в области народных промыслов за коллаборацию с игрой Atomic Heart.
«В последнее время всё чаще звучит очень правильная цитата: «Традиция – это передача огня, а не поклонение пеплу». Нам очень важно заинтересовать молодую аудиторию. Для этого надо говорить на одном языке с ними. Именно поэтому сегодня фабрика присутствует во всех соцсетях», – отметил гендиректор.
По его словам, предприятие уделяет большое внимание работе с блогерами, и на его шкатулках можно увидеть современные сюжеты, которые интересны молодёжи. При этом приоритет фабрики – бережное сохранение традиционных сюжетов и художественно-стилистических приёмов.