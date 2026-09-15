В Подмосковье лечение зубов под наркозом провели для более чем 2000 детей

15 сентября 2026, 14:59

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше двух тысяч детей прошли стоматологическое лечение под общим наркозом в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Лечение зубов под наркозом маленькие пациенты могут получить в пяти медорганизациях региона: НИКИ детства, Одинцовской больнице и в Московской областной, Люберецкой и Домодедовской стоматологических поликлиниках.





«Общий наркоз используют, когда лечение под местной анестезией невозможно. Например, из-за возраста или особенностей состояния здоровья», — пояснил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.