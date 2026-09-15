В Подмосковье лечение зубов под наркозом провели для более чем 2000 детей
Свыше двух тысяч детей прошли стоматологическое лечение под общим наркозом в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Лечение зубов под наркозом маленькие пациенты могут получить в пяти медорганизациях региона: НИКИ детства, Одинцовской больнице и в Московской областной, Люберецкой и Домодедовской стоматологических поликлиниках.
«Общий наркоз используют, когда лечение под местной анестезией невозможно. Например, из-за возраста или особенностей состояния здоровья», — пояснил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Стоматологическое лечение под наркозом проводят детям в возрасте до трёх лет, а также несовершеннолетним с сердечно-сосудистыми, психоневрологическими и другими заболеваниями, которые препятствуют выполнению процедур под местным наркозом.