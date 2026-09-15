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В Подмосковье стартовал приём заявок на грант для аграриев, прошедших СВО

оригинал Фото: istockphoto.com/Gajus

Приём заявок на грант «Агромотиватор» открылся в Московской области в среду, 15 сентября. Эта мера поддержки адресована ветеранам специальной военной операции, которые решили открыть своё дело в сфере АПК. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.



Спикер регионального парламента Игорь Брынцалов отметил, что аграрный грант — часть большой работы по поддержке участников СВО.

«Возвращение к мирной жизни — это не только реабилитация и трудоустройство, но и возможность реализовать себя в собственном деле. И грант «Агромотиватор» даёт ветеранам реальный инструмент для старта», — подчеркнул Брынцалов.
Размер гранта составляет семь миллионов рублей для животноводческих стартапов и пять миллионов рублей для предприятий других сельскохозяйственных направлений.

Ранее сообщалось, что в Московской области действую около 80 мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. Они включают право на бесплатное медицинское и социальное обслуживание, различные льготы и выплаты, а также помощь с трудоустройством. Навигатор по мерам поддержки размещён на подмосковном портале госуслуг.
Лев Каштанов

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