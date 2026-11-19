Для коммунальщиков Подмосковья закупили 1500 комплектов зимней спецодежды
Новую зимнюю спецодежду и обувь приобрели для работников муниципальных бюджетных учреждений, отвечающих за содержание территорий Московской области. Всего подготовлено около полутора тысяч комплектов брендированной экипировки. Она предназначена для специалистов, которым в холодное время года приходится ежедневно работать на открытом воздухе и заниматься уборкой снега, наледи и мусора с улиц. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Новая форма уже поступает коммунальщикам. В подразделение Дмитровского округа направили 450 комплектов, в Раменское — 365, в Павловский Посад — 279. Еще 150 комплектов получили сотрудники коммунальной службы Лобни, а 130 — специалисты Долгопрудного.
«Распределение экипировки проводилось с учетом численности работников и объёма задач, которые им предстоит выполнять в зимний период. В первую очередь спецодеждой обеспечивают сотрудников, занятых на уборке общественных пространств, придомовых территорий, дорог, тротуаров и других объектов городской инфраструктуры», — отмечается в сообщении.Работа по очистке улиц от снега требует значительных физических усилий. Сотрудники коммунальных служб могут проводить на улице по несколько часов подряд, причем нередко им приходится трудиться в условиях сильного ветра, осадков и низкой температуры. Поэтому качественная зимняя форма является не только элементом рабочего оснащения, но и важной составляющей безопасности персонала.
При изготовлении комплектов использовали прочную мембранную ткань. Материал рассчитан на интенсивную эксплуатацию, хорошо противостоит износу и защищает от влаги и загрязнений благодаря специальной пропитке. Это особенно важно при уборке снега, когда одежда постоянно контактирует с водой, реагентами и мокрыми поверхностями.
В состав формы также входит утеплитель, способный сохранять тепло даже при существенном понижении температуры. Благодаря этому работники могут дольше находиться на улице без риска переохлаждения. Экипировка рассчитана на активную физическую работу, поэтому не должна ограничивать движения и мешать выполнению производственных задач.
Отдельное внимание уделили видимости специалистов. На куртках и других элементах экипировки предусмотрены широкие световозвращающие полосы. Они делают сотрудников заметными для водителей автомобилей и операторов коммунальной техники в темное время суток, во время снегопада, тумана или при недостаточном освещении. Это снижает вероятность несчастных случаев при работе рядом с проезжей частью и спецмашинами.