19 ноября 2026, 18:28

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Новую зимнюю спецодежду и обувь приобрели для работников муниципальных бюджетных учреждений, отвечающих за содержание территорий Московской области. Всего подготовлено около полутора тысяч комплектов брендированной экипировки. Она предназначена для специалистов, которым в холодное время года приходится ежедневно работать на открытом воздухе и заниматься уборкой снега, наледи и мусора с улиц. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Новая форма уже поступает коммунальщикам. В подразделение Дмитровского округа направили 450 комплектов, в Раменское — 365, в Павловский Посад — 279. Еще 150 комплектов получили сотрудники коммунальной службы Лобни, а 130 — специалисты Долгопрудного.



«Распределение экипировки проводилось с учетом численности работников и объёма задач, которые им предстоит выполнять в зимний период. В первую очередь спецодеждой обеспечивают сотрудников, занятых на уборке общественных пространств, придомовых территорий, дорог, тротуаров и других объектов городской инфраструктуры», — отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области