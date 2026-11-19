19 ноября 2026, 18:05

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская защитила жителя региона от неправомерных действий налоговой инспекции. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.





Заявитель рассказал, что с него по решению суда взыскали задолженность по налогам. Но по неизвестной причине с его счетов списали больше определённой судом суммы.





«Запрос об этой ситуации я направила в Управление Федеральной налоговой службы по Московской области. Проверка показала, что со счетов гражданина списали не только подтверждённую задолженность, но и долг за предыдущий период, во взыскании которого суд отказал», — рассказала Фаевская.