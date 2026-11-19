Дубненские врачи спасли пациента с пневмонией, диабетом и отказавшими почками
Врачи Дубненской больницы спасли мужчину с тяжёлой пневмонией, осложнённой сепсисом и почечной недостаточностью. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Скорая помощь доставила в стационар мужчину в критическом состоянии. Несмотря на постепенное ухудшение самочувствия, к медикам он ранее не обращался. Пациента сразу направили в реанимацию, где врачи диагностировали тяжелейшую пневмонию на фоне сахарного диабета первого типа, осложненную септическим шоком. Это опасное состоянием, при котором инфекция нарушает работу всего организма.
На этом фоне у мужчины полностью перестали работать почки. Пациенту потребовалось 10 сеансов гемодиализа. Важным этапом лечения стало применение липополисахаридной сорбции.
«Мы одновременно вентилировали лёгкие, фильтровали кровь и компенсировали диабет. Впервые в истории больницы провели процедуру липополисахаридной сорбции. К пациенту подключили специальный фильтр, который удаляет из крови вещества, поддерживающие сильную воспалительную реакцию. Это позволило остановить так называемый «цитокиновый шторм» – чрезмерную воспалительную реакцию организма, при которой иммунная система начинает повреждать ткани», – рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Дубненской больницы Альберт Паваротный.По его словам, благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды – анестезиологов-реаниматологов, нефрологов и эндокринологов — удалось не просто спасти жизнь, но и сохранить функцию почек пациента.
Мужчина провёл в реанимации 25 суток, 18 из которых находился на искусственной вентиляции лёгких. Одновременно врачи контролировали ему сахар и проводили непрерывную почечную заместительную терапию.
Комплексное лечение позволило стабилизировать состояние мужчины, восстановить дыхание и работу почек. Его выписали из больницы через 40 дней после госпитализации на амбулаторное восстановление.