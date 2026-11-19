19 ноября 2026, 18:25

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Дубненской больницы спасли мужчину с тяжёлой пневмонией, осложнённой сепсисом и почечной недостаточностью. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Скорая помощь доставила в стационар мужчину в критическом состоянии. Несмотря на постепенное ухудшение самочувствия, к медикам он ранее не обращался. Пациента сразу направили в реанимацию, где врачи диагностировали тяжелейшую пневмонию на фоне сахарного диабета первого типа, осложненную септическим шоком. Это опасное состоянием, при котором инфекция нарушает работу всего организма.



На этом фоне у мужчины полностью перестали работать почки. Пациенту потребовалось 10 сеансов гемодиализа. Важным этапом лечения стало применение липополисахаридной сорбции.

«Мы одновременно вентилировали лёгкие, фильтровали кровь и компенсировали диабет. Впервые в истории больницы провели процедуру липополисахаридной сорбции. К пациенту подключили специальный фильтр, который удаляет из крови вещества, поддерживающие сильную воспалительную реакцию. Это позволило остановить так называемый «цитокиновый шторм» – чрезмерную воспалительную реакцию организма, при которой иммунная система начинает повреждать ткани», – рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Дубненской больницы Альберт Паваротный.