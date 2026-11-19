19 ноября 2026, 17:43

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Москве на исторической сцене театра «Геликон-опера» состоялась церемония награждения победителей V сезона Национальной премии «Горы России». Мероприятие собрало лидеров горнолыжной индустрии, представителей бизнеса и СМИ, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Как отметили в министерстве, премия формирует народный рейтинг и привлекает внимание к возможностям отдыха в горах. Лучшие горные курорты, отели и глэмпинги страны выбирали по итогам народного онлайн-голосования.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

По итогам V сезона Национальной премии «Горы России» представители Подмосковья из Дмитровского муниципального округа стали призёром и лауреатами в своих номинациях.



В номинации «Лучший в России отель Ski in/ski out» лауреатом стала Гостиница Волен/Курорт Волен.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В номинации «Лучший в России отель горнолыжного курорта Центрального Федерального округа» призёром признана Гостиница Волен/Курорт Волен, а лауреатами – Tseleevo Club & Resort/Курорт Целеево и Гостиничный комплекс Ирий.



В номинации «Лучший в России домашний горнолыжный курорт» для курортов с длиной трасс до 5000 метров» лауреатом стал Целеево/Горнолыжный клуб.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В номинации «Лучший в России горнолыжный курорт Центрального Федерального округа» лауреатами стали Волен/Всесезонный курорт и СОРОЧАНЫ/Горнолыжный курорт.

«В этом году голосование проходило в 21 номинации, шесть из них – федеральные, 15 – региональные. Региональные номинации позволяют выявить предпочтения туристов в каждом федеральном округе, подчеркнуть разнообразие и потенциал горных направлений», – рассказали в министерстве.