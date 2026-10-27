Договоры на вывоз отходов заключили более 1200 организаций Подмосковья

27 октября 2026, 17:53

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Более 1 200 компаний и учреждений, работающих на территориях Воскресенского и Алексинского кластеров, оформили договоры с региональными операторами по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Больше всего соглашений заключили в городском округе Люберцы: здесь зарегистрированы 445 договоров.





«В десятку муниципалитетов с наибольшим числом договоров также вошли округа Солнечногорск — 158, Клин — 148, Раменский — 145 и Воскресенск — 115. В Егорьевске заключили 91 соглашение, в Химках — 61, в Жуковском — 53, в Шатуре — 51. Замыкают список Бронницы, где оформили 20 договоров», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Плата за обращение с отходами обязательна. Расходы неплательщиков фактически ложатся на добросовестных потребителей, а задолженность сокращает возможности для вложений в развитие отраслевой инфраструктуры. Министерство регулярно проводит разъяснительную работу среди жителей по порядку оплаты, предоставляет рассрочки и проводит акции по списанию пеней», — сказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко.