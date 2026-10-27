Договоры на вывоз отходов заключили более 1200 организаций Подмосковья
Более 1 200 компаний и учреждений, работающих на территориях Воскресенского и Алексинского кластеров, оформили договоры с региональными операторами по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Больше всего соглашений заключили в городском округе Люберцы: здесь зарегистрированы 445 договоров.
«В десятку муниципалитетов с наибольшим числом договоров также вошли округа Солнечногорск — 158, Клин — 148, Раменский — 145 и Воскресенск — 115. В Егорьевске заключили 91 соглашение, в Химках — 61, в Жуковском — 53, в Шатуре — 51. Замыкают список Бронницы, где оформили 20 договоров», — говорится в сообщении.Региональные операторы двух кластеров обслуживают около полутора миллионов жителей и свыше 20 тысяч предприятий. Вывоз отходов обеспечивают 250 специализированных автомобилей. Чтобы система работала стабильно, важно, чтобы организации и жители своевременно оплачивали услугу.
«Плата за обращение с отходами обязательна. Расходы неплательщиков фактически ложатся на добросовестных потребителей, а задолженность сокращает возможности для вложений в развитие отраслевой инфраструктуры. Министерство регулярно проводит разъяснительную работу среди жителей по порядку оплаты, предоставляет рассрочки и проводит акции по списанию пеней», — сказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко.Юридические лица могут оформить договор дистанционно, не посещая офис. Для этого нужно заполнить электронную заявку на сайте оператора: для обслуживания «Эколайн-Воскресенск» или «Экопромсервис». Обратиться также можно по электронной почте: dogovor@ecoline-voskresensk.ru и info@ecopromserv.ru соответственно.
Для физических лиц предусмотрена отдельная онлайн-форма. Подать заявку можно на сайтах «Эколайн-Воскресенск» и «Экопромсервис». Такой способ позволяет оформить договор в электронном виде и максимально оперативно передать необходимые сведения оператору.