На заводе в Наро-Фоминске возобновят производство алюминиевых банок мини-форматов

27 октября 2026, 17:56

оригинал Фото: пресс-службе Мининвеста МО

Подмосковное предприятие компании «Арнест Упаковочные Решения» в Наро-Фоминске расширяет ассортимент продукции. На заводе возобновили выпуск алюминиевых банок мини-форматов объемом 150 и 200 миллилитров, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





Российских аналогов этой продукции в стране нет. Развитие ассортиментной матрицы поможет запустит новые категории напитков в алюминиевой банке, ранее не представленных в этом формате

«По оценкам компании, интерес к упаковке мини-форматов растёт на фоне изменения потребительских привычек. Покупатели стали чаще выбирать компактную упаковку, рассчитанную на разовое потребление, в том числе вне дома и на ходу. На развитие сегмента также влияют тренд на осознанное потребление и поиск новых вкусовых ощущений», – рассказали в министерстве.