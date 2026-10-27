Капремонт моста через реку Нару в Одинцовском округе выполнили на 90%
На 90% оценивается готовность капитального ремонта моста через реку Нару у деревни Наро-Осаново Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Ремонт вступил в завершающий этап. Осталось обеспечить полноценное освещение участка и убрать временное сооружение. Сейчас на объекте работают 12 человек, используются две единицы техники», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.На мосту уже уложили асфальтобетонное покрытие и организовали проезд в реверсивном режиме. Полностью открыть движение планируется в ноябре.
Протяжённость моста составляет 12 метров. Он является частью Можайского шоссе и связывает Одинцовский округ с Рузским.