«Долг, который я считаю священным»: Денис Майданов высказался о выборах в Госдуму после того, как проголосовал
Певец Денис Майданов назвал выборы священным долгом
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, народный артист России Денис Майданов сообщил, что уже проголосовал на выборах и оценил ход голосования в Одинцовском избирательном округе. Подробностями он поделился в эксклюзивной беседе с «Радио 1» 20 сентября.
По его словам, в этом году особенно радует динамика явки. Он отметил активность молодёжи, в том числе тех, кто голосует впервые.
«Очень много людей идут исполнить свой гражданский долг, который я считаю священным. Когда нам даётся возможность принять участие лично в формировании будущего своей страны, это не должно быть недооценено. Очень приятно видеть динамику со стороны молодёжи. Таких тоже очень много на избирательных участках. Мы находимся в ситуационном центре, и за мониторами сидит молодёжь. Молодёжь активно принимает участие в судьбе своей страны на всех участках выборного процесса — это очень радует. Хочу поблагодарить молодёжь нашей страны за неравнодушие», — сказал парламентарий.Майданов также обратил внимание, что многие приходят на выборы семьями. Он добавил, что сегодня третий день голосования, воскресный день, прекрасная погода и золотая осень. По его словам, видно, как все этот день проводят с приподнятым праздничным настроением: дети с детства видят неравнодушие своих родителей, а родители подают пример отношения к своей стране и к важнейшим датам, которые предопределяют будущее как минимум на грядущие пять лет. Отдельно он остановился на народной программе «Единой России».
«Нам есть чем гордиться. Мы вновь идём на выборы прежде всего с народной программой, в которую вошло более 3,5 миллиона наказов и пожеланий наших граждан. Это наша дорожная карта на грядущую пятилетку. Предыдущую народную программу, сформированную пять лет назад, мы выполнили», — заявил Майданов.Он подчеркнул, что каждый новый ФОК, поликлиника, школа или детский сад — это во многом результат личных пожеланий и наказов избирателей. Майданов пояснил, что участие граждан, которые досконально знают свой подъезд, свою улицу и свой район, всегда входит в народную программу и становится не только объектами инфраструктуры, но и законодательства. По его словам, многие законы приходят от граждан на приёмах, которые проводятся регулярно, и каждый депутат «Единой России» принимает граждан своего региона. Немалая часть обращений граждан затем интегрируется в законодательство, сказал спикер.
«Время накладывает свой отпечаток — это развитие экономики, цифрового пространства. Мы живём в XXI веке, условия меняются, и законодательство должно успевать за этим. Сегодня мы выбираем именно тех людей, которые формируют законодательство нашей страны. Ещё раз поблагодарю всех наших граждан, которые в эти дни голосуют за неравнодушие, за участие в судьбе своей страны. Спасибо!», — резюмировал он.