«Долг, который я считаю священным»: Денис Майданов высказался о выборах в Госдуму после того, как проголосовал

20 сентября 2026, 13:55

Певец Денис Майданов назвал выборы священным долгом

оригинал Денис Майданов (Фото: «Радио 1»)

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, народный артист России Денис Майданов сообщил, что уже проголосовал на выборах и оценил ход голосования в Одинцовском избирательном округе. Подробностями он поделился в эксклюзивной беседе с «Радио 1» 20 сентября.





По его словам, в этом году особенно радует динамика явки. Он отметил активность молодёжи, в том числе тех, кто голосует впервые.





«Очень много людей идут исполнить свой гражданский долг, который я считаю священным. Когда нам даётся возможность принять участие лично в формировании будущего своей страны, это не должно быть недооценено. Очень приятно видеть динамику со стороны молодёжи. Таких тоже очень много на избирательных участках. Мы находимся в ситуационном центре, и за мониторами сидит молодёжь. Молодёжь активно принимает участие в судьбе своей страны на всех участках выборного процесса — это очень радует. Хочу поблагодарить молодёжь нашей страны за неравнодушие», — сказал парламентарий.

Денис Майданов (Фото: «Радио 1»)

«Нам есть чем гордиться. Мы вновь идём на выборы прежде всего с народной программой, в которую вошло более 3,5 миллиона наказов и пожеланий наших граждан. Это наша дорожная карта на грядущую пятилетку. Предыдущую народную программу, сформированную пять лет назад, мы выполнили», — заявил Майданов.

Денис Майданов (Фото: «Радио 1»)

«Время накладывает свой отпечаток — это развитие экономики, цифрового пространства. Мы живём в XXI веке, условия меняются, и законодательство должно успевать за этим. Сегодня мы выбираем именно тех людей, которые формируют законодательство нашей страны. Ещё раз поблагодарю всех наших граждан, которые в эти дни голосуют за неравнодушие, за участие в судьбе своей страны. Спасибо!», — резюмировал он.