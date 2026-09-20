20 сентября 2026, 11:54

Народный артист РФ Денис Майданов проголосовал на выборах в Одинцове

Денис Майданов (Фото: пресс-служба «Единой России»)

Народный артист России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов (фракция «Единая Россия») проголосовал на выборах в Одинцовском округе. На избирательный участок он пришел вместе с супругой.





После голосования депутат отметил высокий уровень организации избирательного процесса и работу комиссий. По его словам, в этом году провели значительную информационную работу: жители заранее получили сведения о закрепленных за ними избирательных участках, а также о доступных датах и времени голосования.





«Участие в выборах — это долг каждого гражданина и личная ответственность за будущее страны и нашего родного округа. Хочу отметить высокий уровень подготовки и профессионализм избирательных комиссий. Все организовано безупречно, атмосфера рабочая и доброжелательная», — прокомментировал Денис Майданов.