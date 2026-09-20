Денис Майданов проголосовал на выборах в Одинцове
Народный артист РФ Денис Майданов проголосовал на выборах в Одинцове
Народный артист России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов (фракция «Единая Россия») проголосовал на выборах в Одинцовском округе. На избирательный участок он пришел вместе с супругой.
После голосования депутат отметил высокий уровень организации избирательного процесса и работу комиссий. По его словам, в этом году провели значительную информационную работу: жители заранее получили сведения о закрепленных за ними избирательных участках, а также о доступных датах и времени голосования.
«Участие в выборах — это долг каждого гражданина и личная ответственность за будущее страны и нашего родного округа. Хочу отметить высокий уровень подготовки и профессионализм избирательных комиссий. Все организовано безупречно, атмосфера рабочая и доброжелательная», — прокомментировал Денис Майданов.Денис Майданов является депутатом Госдумы VIII созыва от партии «Единая Россия» с 2021 года и занимает должность первого заместителя председателя комитета по культуре. В 2026 году ему присвоили звание народного артиста России. Майданов также занимается законодательными инициативами в сфере культуры, поддержкой творческих и патриотических проектов, а также культурными инициативами в Подмосковье.