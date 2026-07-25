Народный артист Денис Майданов подарил машину участнику СВО

25 июля 2026, 19:55

Денис Майданов передал автомобиль герою СВО в рамках благотворительной акции

Денис Майданов (Фото: Telegram / @DENISMAYDANOV)

Денис Майданов показал в своём блоге, что принял участие в торжественной передаче автомобиля «Лада Веста» герою СВО Дмитрию Курскому и его семье. Церемония прошла в московском «Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей» и стала финалом благотворительной инициативы, которую артист организовал в рамках своего юбилейного концерта «Я голосую за жизнь» в Государственном Кремлёвском дворце.