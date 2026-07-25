Народный артист Денис Майданов подарил машину участнику СВО
Денис Майданов показал в своём блоге, что принял участие в торжественной передаче автомобиля «Лада Веста» герою СВО Дмитрию Курскому и его семье. Церемония прошла в московском «Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей» и стала финалом благотворительной инициативы, которую артист организовал в рамках своего юбилейного концерта «Я голосую за жизнь» в Государственном Кремлёвском дворце.
По словам Майданова, средства от продажи билетов на концерт были перечислены в фонд «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО и их семей. К акции также присоединился «АвтоВАЗ» — генеральный директор компании Максим Соколов предоставил новый автомобиль для подопечного фонда.
Получателем машины стал старший лейтенант Дмитрий Курский — кавалер трёх орденов Мужества и обладатель медали «За отвагу». В июле 2023 года во время боя на Запорожском направлении военнослужащий получил тяжёлое ранение, в результате которого лишился левой ноги и левой руки.
В церемонии передачи автомобиля приняли участие Денис Майданов, глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов и заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов. Поддержать Дмитрия и принять автомобиль также приехал его брат Павел — студент университета гражданской авиации.
Майданов поблагодарил всех, кто поддержал благотворительную инициативу, и отметил мужество Дмитрия Курского и других защитников Отечества.
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