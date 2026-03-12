Дениса Майданова зарегистрировали на предварительное голосование ЕР в Подмосковье

12 марта 2026, 13:27

оригинал Денис Майданов (пресс-служба партии «Единая Россия»)

Первым участником предварительного голосования за кандидатов от «Единой России» в Московской области стал заслуженный артист РФ, автор-исполнитель песен, депутат Госдумы от Подмосковья Денис Майданов. Об этом сообщает пресс-служба партии.





В числе значимых результатов, которых удалось достичь «Единой России» в Госдуме действующего созыва, Майданов назвал закон о русском языке, ограничивающий использование иностранных слов в наружной рекламе и медиапространстве. Кроме того, артист был в числе инициаторов нормативного акта о защите традиционных ценностей в кино и закона о защите объектов культурного наследия.



Денис Майданов также отметил важность Народной программы «Единой России», которая формируется по наказам избирателей.



