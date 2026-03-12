Дениса Майданова зарегистрировали на предварительное голосование ЕР в Подмосковье
Первым участником предварительного голосования за кандидатов от «Единой России» в Московской области стал заслуженный артист РФ, автор-исполнитель песен, депутат Госдумы от Подмосковья Денис Майданов. Об этом сообщает пресс-служба партии.
В числе значимых результатов, которых удалось достичь «Единой России» в Госдуме действующего созыва, Майданов назвал закон о русском языке, ограничивающий использование иностранных слов в наружной рекламе и медиапространстве. Кроме того, артист был в числе инициаторов нормативного акта о защите традиционных ценностей в кино и закона о защите объектов культурного наследия.
Денис Майданов также отметил важность Народной программы «Единой России», которая формируется по наказам избирателей.
Выдвижение кандидатов на предварительное голосование продлится до конца апреля. А люди, желающие принять участие в голосовании, могут зарегистрировать чрез портал госуслуг с 20 апреля по 29 мая. Подробнее об этом можно прочесть на сайте pg.er.ru.«Мы вместе с избирателями создавали Народную программу в 2021 году. За пять лет по этой программе построили и отремонтировали много детсадов и школ, в порядок приводят парки, дороги, объекты культуры», — сказал депутат.