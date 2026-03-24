24 марта 2026, 15:46

В 2025 году в Подмосковье построили и реконструировали около 30 новых дорог регионального и федерального значения общей протяженностью более 100 км. В 2026 году продолжается активная фаза реализации крупных мегапроектов, включая завершение Южно-Лыткаринской автодороги — южного дублера МКАД. О ключевых объектах, уже введённых в эксплуатацию, текущем статусе строительства и масштабной программе ремонта дорог на 2026 год — в материале «Радио 1».





Содержание Результаты дорожного строительства в Подмосковье в 2025 году Новые дороги и ключевые объекты Другие значимые стройки 2025–2026 годов Программа ремонта дорог Подмосковья на 2026 год

Результаты дорожного строительства в Подмосковье в 2025 году

Новые дороги и ключевые объекты

Другие значимые стройки 2025–2026 годов

связка МСД и трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе: работы по соединению этих крупнейших магистралей находятся в завершающей стадии. Финал проекта намечен на 2026 год;

реконструкция Носовихинского шоссе: к середине 2026 года планируется завершить проектирование первого этапа (участок от улицы Керамической до улицы Пролетарской), после чего начнется активная фаза строительства;

ковая трасса на западе: в 2025–2026 годах ведется подготовка к строительству новой 18-километровой платной дороги, которая свяжет Новорижское шоссе и Северный обход Одинцово;

путепроводы в ТиНАО: до 2026 года в Новой Москве и прилегающих районах области планируется построить около 100 километров новых дорог и несколько эстакад, включая путепровод через пути МЦД-2.

Программа ремонта дорог Подмосковья на 2026 год