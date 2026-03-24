Дорожное строительство в Подмосковье 2025–2026: новые трассы, реконструкция и масштабные ремонты
В 2025 году в Подмосковье построили и реконструировали около 30 новых дорог регионального и федерального значения общей протяженностью более 100 км. В 2026 году продолжается активная фаза реализации крупных мегапроектов, включая завершение Южно-Лыткаринской автодороги — южного дублера МКАД. О ключевых объектах, уже введённых в эксплуатацию, текущем статусе строительства и масштабной программе ремонта дорог на 2026 год — в материале «Радио 1».
Результаты дорожного строительства в Подмосковье в 2025 годуВ 2025 году в Московской области ввели в эксплуатацию около 30 новых и реконструированных дорог регионального и федерального значения общей протяженностью более 100 километров. Эти изменения уже улучшили транспортную доступность для порядка 3,5 миллиона жителей региона.
В 2025–2026 годах дорожное строительство сосредоточено на завершении мегапроектов, которые свяжут между собой основные вылетные магистрали и существенно разгрузят МКАД, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В прошлом году в регионе открыли движение по 23 региональным и шести федеральным объектам. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин. Среди ключевых достижений — реконструкция 21 километра Киевского шоссе, строительство транспортных развязок на пересечении Минского шоссе и А-108, на Ярославском шоссе, а также на пересечении Дмитровского шоссе и Центральной кольцевой автомобильной дороги.
Кроме того, завершили второй этап реконструкции Каширского шоссе в Ленинском городском округе. В Красногорске открыли движение по путепроводу через железную дорогу в Аникеевке и тоннелю в рамках реконструкции Путилковского шоссе. Возвели подъезд к лицею имени В. И. Долгих в Истре, обеспечив выезд на Новорижское шоссе. Реконструировали дорогу «Калиново — Дракино» в Серпухове, улицу Гагарина в Лобне и завершили строительство выезда из деревни Юрлово в Химках.
Новые дороги и ключевые объектыКлючевым проектом 2025–2026 годов стала Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) протяженностью 45 километров. Эта трасса, возводимая в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», станет полноценным южным дублером МКАД и свяжет пять федеральных дорог: М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», А-105 и М-12 «Восток».
Первые 17 километров ЮЛА открыли в 2025 году. По состоянию на март 2026 года уже запущено рабочее движение по нескольким важным участкам: от Лыткаринского шоссе до трассы М-5 «Урал», от обхода поселка Октябрьский до Егорьевского шоссе, а в районе поселка Волкуша обеспечен сквозной проезд от Володарского до Егорьевского шоссе.
В мае 2026 года планируется завершить участок от Егорьевского шоссе до выхода на трассу М-12 «Восток» и Московский скоростной диаметр (МСД). Полное открытие движения по всей ЮЛА ожидается во второй половине 2026 года. Оставшиеся 28 километров введут в эксплуатацию до конца 2026 года.
Другие значимые стройки 2025–2026 годовПомимо ЮЛА, в регионе ведется работа над рядом крупных инфраструктурных проектов, которые должны быть завершены в ближайшее время:
- связка МСД и трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе: работы по соединению этих крупнейших магистралей находятся в завершающей стадии. Финал проекта намечен на 2026 год;
- реконструкция Носовихинского шоссе: к середине 2026 года планируется завершить проектирование первого этапа (участок от улицы Керамической до улицы Пролетарской), после чего начнется активная фаза строительства;
- ковая трасса на западе: в 2025–2026 годах ведется подготовка к строительству новой 18-километровой платной дороги, которая свяжет Новорижское шоссе и Северный обход Одинцово;
- путепроводы в ТиНАО: до 2026 года в Новой Москве и прилегающих районах области планируется построить около 100 километров новых дорог и несколько эстакад, включая путепровод через пути МЦД-2.
Программа ремонта дорог Подмосковья на 2026 годВ 2026 году акцент сделан на обновлении муниципальной дорожной сети — объем работ увеличен почти на 15 процентов. Всего планируется отремонтировать более 1,5 тысячи участков муниципальных и региональных дорог, в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
По нацпроекту специалисты Мосавтодора обновят более 560 километров покрытия на свыше 150 участках региональных дорог. Из них более 200 километров (порядка 50 участков) относятся к опорной сети с интенсивным транспортным потоком. На муниципальной сети отремонтируют более 700 километров покрытия на 1,3 тысяче участков, при этом свыше 270 муниципальных участков обновят капитально с изменением типа покрытия в отдельных случаях.
Ремонтные работы начнутся в апреле при наступлении устойчивой плюсовой температуры. Предварительная программа опубликована на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Лидеры по объемам ремонта региональной сети по нацпроекту — 11 городских и муниципальных округов, где в каждом запланировано свыше 20 километров покрытия. Больше всего работ предстоит в городском округе Коломна — почти 30 километров на восьми участках. Самый протяженный участок ремонта на нацпроекте — Серебряно-Прудское шоссе (более 20 километров от остановки «Заречная» до Поклонного креста), ведущее к городу Зарайску.
На муниципальной сети наибольший объем приходится на шесть округов: Раменский (34 километра), Дмитровский (34 километра), Коломна (28 километров), Воскресенск (27 километров), Богородский (27 километров) и Подольск (26 километров).
Продолжается и губернаторская программа по ремонту проселочных дорог: в 2025–2026 годах отремонтируют более 1000 дорог, ведущих к малым населенным пунктам.