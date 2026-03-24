Володин ответил, кто должен принимать решение об абортах

24 марта 2026, 13:19

Володин: решение об аборте должна принимать сама женщина

Принимать решение об аборте должна сама женщина, а третьи лица не должны давить на нее. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания.





По его словам, которые передает ТАСС, женщина может посоветоваться с родными и близкими, но оказывать на нее давление в этом вопросе нельзя.

«Тема абортов — это тоже тема очень ответственная с точки зрения обсуждения. Давайте оставим это женщине, ей принимать решение», — сказал Володин.