Эколог поддержал идею губернатора Воробьёва ввести маркировку влажных салфеток

05 ноября 2025, 18:50

оригинал Фото: Istock / Михаил Руденко

Влажные салфетки – удобное изобретение современности, однако они стали настоящим кошмаром для коммунальщиков. Сбиваясь в ком, они создают многометровые засоры в канализационных коллекторах, выводя из строя дорогостоящие оборудования и иногда даже вызывая аварии. Ежедневно только на очистных сооружениях Подмосковья извлекают до 20 тонн мусора, причём основную долю составляют именно средства гигиены.





Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил радикальное решение проблемы: ввести обязательную маркировку для влажных салфеток и туалетной бумаги, которая будет предупреждать потребителей об опасности такого смыва.



Подобная проблема действительно существует. Дело в том, что влажные салфетки, которые мы используем в повседневной жизни, состоят из ненатуральных материалов, пояснил «Радио 1» глава Экологической клиники EСOconnect Иван Калинин.

«В большинстве случаев влажные салфетки – это синтетические волокна, то есть полипропилен. Именно он придаёт салфеткам прочность в мокром состоянии. Если выбросить такую салфетку в унитаз, то она не размякнет, как обычная туалетная бумага. Надо учитывать экологическую точку зрения – салфетка из синтетического материала будет разлагаться 50, а то и 100 лет, а некоторые виды материалов – даже до 500 лет. Если рассмотреть проблему в глобальном масштабе, то, если смывать такие материалы в унитаз, это будет вызывать засоры. Причём на то, чтобы потом эти засоры ликвидировать, выделяются огромные бюджеты», – пояснил эколог.

«Многие производители уже сейчас указывают на упаковках, как правильно утилизировать, как выбрасывать такие материалы. На мой взгляд, маркировка не будет лишней. Она ещё раз напомнит людям, как правильно утилизировать такие материалы», – отметил собеседник «Радио 1».