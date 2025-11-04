Достижения.рф

Горная река в Дагестане превратилась в свалку

Жители нескольких сел в Дагестане остались без воды из-за мусора в горной реке
Фото: iStock/solarseven

В Дагестане горная река, которая является единственным источником воды для нескольких сел, заполнена мусором. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.



Местные жители делятся кадрами, демонстрирующими масштабы экологической проблемы. Все из-за несанкционированных свалок, отходы с которых дожди смывают в реки.

Два года назад Росприроднадзор оценил ущерб экологии в сотни миллионов рублей. Тогда по факту нарушений возбуждали уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае из-за разлива нефтепродуктов на острове Диксон под угрозой гибели оказались нерпы, а также около 20 видов редких рыб, птиц и млекопитающих.

Лидия Пономарева

