Горная река в Дагестане превратилась в свалку

04 ноября 2025, 11:15

Жители нескольких сел в Дагестане остались без воды из-за мусора в горной реке

Фото: iStock/solarseven

В Дагестане горная река, которая является единственным источником воды для нескольких сел, заполнена мусором. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.