В Подмосковье с сентября сдали на переработку более 80 тонн старой электроники
Свыше 80 тонн ненужной электронной техники сдали на переработку жители Московской области с начала сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минимущества.
Сбор отслужившей техники проводится в рамках экологической программы «Школа утилизации: электроника» Фонда рационального природопользования.
«В сентябре и октябре к программе утилизации электроники присоединились 24 округа Московской области. За это время участники собрали более 80 тонн ненужной техники. Подобные мероприятия учат население правильному обращению с отходами и показывают, что старая техника может обрести вторую жизнь, а не стать обычным мусором», — отметил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.Акции по сбору техники будут проводиться в ноябре в 16 подмосковных городах: Наро-Фоминске, Восходе, Подольске, Истре, Молодёжном, Ивантеевке, Одинцове, Фрязине, Власихе, Щёлкове, Краснознаменске, Лотошине, Рузе, Волоколамске, Шаховской и Можайске. График вывоза электронного вторсырья можно посмотреть по ссылке.
Ранее сообщалось, что в Московской области с начала года установили более полутора тысяч фандоматов для сбора пластиковых бутылок и ёмкостей для текстиля. Адреса всех подмосковных локаций по приёму вторсырья размещаются на интерактивной карте.