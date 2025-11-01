Достижения.рф

Подмосковье вошло в топ-3 рейтинга развития экономики замкнутого цикла

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Московскую область включили в тройку литеров рейтинга регионов России по развитию экономики замкнутого цикла. Его представила экспертно-аналитическая платформа «Инфрагрин», сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.



Ключевыми критериями стали рациональное управление отходами и вовлечение в оборот вторсырья. Помимо этого, учитывали факторы, определяющие экологическую ситуацию в регионе, и меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

«Московская область заняла второе место в рейтинге с показателем 48 баллов. Эксперты выделили развитую инфраструктуру переработки отходов в регионе. Москва опередила Подмосковье лишь на один балл за счёт развитой сервисной экономики и системы общественного транспорта. Третье место занял Татарстан с 54 баллами за счёт технологической модернизации производств», – отметили в министерстве.
Помимо этих регионов, в топ-10 попали Чувашия, Пермский край, Санкт-Петербург, Орловская, Тюменская, Курская и Белгородская области.

В Минэкологии напомнили, что федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» установил целевой ориентир. К 2030 году индекс использования вторичных ресурсов должен вырасти до 32%.
Лора Луганская

