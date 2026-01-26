«Он безопасен»: что показали замеры микропластика в водоемах Подмосковья?
Учёные Московского государственного университета проверили содержание микропластика в водоёмах Подмосковья. Концентрация частиц оказалась очень низкой, а в некоторых местах микропластик не обнаружили вовсе. Исследование затронуло Москву-реку, реку Десну и Шатурское болото.
Директор по науке фонда «Без рек как без рук», кандидат химических наук Максим Платонов в диалоге с «Радио 1» объясняет, почему подобные исследования важны, даже если нормативов по микропластику пока нет.
Максимальную концентрацию микропластика специалисты зафиксировали в Москве-реке. Она составила 360 нанограммов на литр воды. В реке Десне показатель почти в два раза ниже — 170 нанограммов на литр. В Шатурском болоте его не обнаружили вовсе.
Даже при низкой концентрации частиц загрязнения могут быть значительным, если учитывать объём воды.
«Если мы небольшие концентрации умножим на количество литров, которые Москва-река выносит на берег, — а это более 150 000 литров в секунду —, то получим почти тонну микропластика в год», — отмечает эксперт.По словам специалиста, именно поэтому важно смотреть не только на цифры в пробе, но и на масштаб водоёма. С точки зрения химии микропластик относительно безопасен, но полностью безвредным его считать нельзя.
«С химической точки зрения он безопасен. То есть это не является каким-то веществом, которое непосредственно вступает во взаимодействие с нашим организмом», — рассказывает Максим Платонов в эфире «Радио 1».При этом физическое воздействие микрочастиц остаётся предметом изучения. Разница в показателях напрямую связана с уровнем воздействия человека.
Москва-река испытывает сильную антропогенную нагрузку — через неё проходит огромный объём сточных вод и городских загрязнений. Десна загрязнена меньше, а Шатурское болото практически не подвергается такому воздействию, поэтому частиц там и не обнаружили.
Эколог считает, что полный отказ от пластика — не выход. Гораздо эффективнее сократить его использование и доработать очистные сооружения.
«Надо всего лишь внести в список наилучших доступных технологий для наших очистных сооружений такой пункт, что на выходе нужно ставить дополнительные системы фильтрации», — поясняет кандидат химических наук.