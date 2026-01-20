Ещё на 94 площадках Подмосковья установили новые баки для отходов
Каширский региональный оператор на прошлой неделе обновил контейнерный парк. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Установили 83 серых бака для смешанных отходов, восемь синих контейнеров для раздельного сбора и два бункера для крупногабаритного мусора.
В Минчистоты напомнили правила сортировки отходов. В серый бак с надписью «Смешанные отходы» следует выбрасывать остатки еды, органику, сильно загрязнённую упаковку, средства личной гигиены и неперерабатываемые материалы.
В синий бак «Вторсырьё» следует складывать чистые пластик, стекло, бумагу и картон, металлические банки и упаковку Tetra Pak. Упаковку для яиц и чеки туда помещать нельзя.
Найти карту бункеров для крупногабаритных отходов можно по ссылке.
В министерстве добавили, что, если контейнер повреждён, нужно подать заявку на ремонт или замену через управляющую компанию или ТСЖ.
