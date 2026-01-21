В Каширском кластере за две недели вывезли почти 189 000 м³ отходов
Первые недели 2026 года показали позитивную динамику — после новогодних праздников объём коммунальных отходов в Подмосковье начал снижаться. За первые две недели января специалисты регионального оператора Каширского кластера и подмосковной компании-возчика ТКО вывезли с обслуживаемых территорий около 189 000 м³ отходов. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.
Чтобы представить этот объём наглядно, достаточно простой аналогии. Если бы весь вывезенный мусор разместили в стандартные уличные контейнеры объёмом 1,1 м³, потребовалось бы почти 172 000 баков. А если выстроить их в одну линию, она растянулась бы примерно на 250 километров — от Клина до Луховиц.
Каширский регоператор обслуживает сразу несколько городских округов Подмосковья. В его зону входят: Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.
По всем вопросам, связанным с вывозом отходов, жители могут обращаться напрямую в офисы регоператоров.
