В Каширском кластере за две недели вывезли почти 189 000 м³ отходов

21 января 2026, 12:07

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Первые недели 2026 года показали позитивную динамику — после новогодних праздников объём коммунальных отходов в Подмосковье начал снижаться. За первые две недели января специалисты регионального оператора Каширского кластера и подмосковной компании-возчика ТКО вывезли с обслуживаемых территорий около 189 000 м³ отходов. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.