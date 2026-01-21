В Подмосковье с начала года выявили более 120 случаев сброса отходов у контейнеров

21 января 2026, 18:23

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Камеры системы «Безопасного региона» с 1 января зафиксировали в Подмосковье 122 случая незаконного сброса строительных отходов у контейнерных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Нарушителям направили 77 постановлений об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов достигла 890 000 рублей.

«Выявлять сброс мусора из автомобилей инспекторам помогают камеры системы «Безопасный регион», установленные рядом с контейнерными площадками. Они круглосуточно регистрируют, что происходит на прилегающей территории», – отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.