В Подмосковье с начала года выявили более 120 случаев сброса отходов у контейнеров
Камеры системы «Безопасного региона» с 1 января зафиксировали в Подмосковье 122 случая незаконного сброса строительных отходов у контейнерных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Нарушителям направили 77 постановлений об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов достигла 890 000 рублей.
«Выявлять сброс мусора из автомобилей инспекторам помогают камеры системы «Безопасный регион», установленные рядом с контейнерными площадками. Они круглосуточно регистрируют, что происходит на прилегающей территории», – отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.В Минчистоты напомнили, что камера распознаёт государственный регистрационный номер автомобиля, после чего владельцу автоматически формируется штраф.
За сброс отходов в неположенном месте предусмотрены штрафы для граждан в размере до 70 000 рублей, для должностных лиц – до 100 000 рублей, а для юрлиц – до 200 000 рублей.