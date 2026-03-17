Экология в Подмосковье: какие программы реализуются, итоги проделанной работы и уникальные нововведения
Итоги экологической программы в Подмосковье за 2025 год показали заметные изменения — от снижения числа пожаров до развития системы переработки отходов. При этом власти признают, что ряд проблем, особенно в лесной сфере, остаётся актуальным. Какие направления оказались наиболее успешными и где предстоит усилить работу?
«Уменьшение выбросов и ликвидация свалок» — ключевые задачи экологической программы в Подмосковье
Комитет Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии подвёл итоги реализации государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2023–2030 годы за 2025 год. Также на заседании обсудили планы по реализации подпрограммы обращения с отходами в рамках проекта «Чистый регион» на 2026–2030 годы.
Председатель комитета Владимир Шапкин в эфире «Радио 1» рассказал о ходе собрания:
«Действительно, мы на заседании комитета подвели итоги выполнения нескольких программ в сфере природоохраны, сохранения наших лесов. Что основное из них? Конечно, уменьшение выбросов в атмосферу, ликвидация незаконных свалок, возможность переработки отходов, очистка сточных вод, сохранение и восстановление наших лесов. Ну и увеличение площади особо охраняемых природных территорий областного значения».
Жаркое лето без катастроф: как удалось снизить количество пожаров в Подмосковье
Одной из самых болезненных тем остаётся состояние лесов. В этом направлении работа ведётся сразу по нескольким линиям — от профилактики пожаров до их оперативной ликвидации.
Несмотря на жаркое лето, которое сопровождалось серьёзными пожарами в других регионах, в Подмосковье ситуация оказалась значительно лучше. Власти сделали ставку на раннее обнаружение возгораний и быстрое начало тушения. Для этого была сформирована группировка из 17 единиц специализированной техники, включая малые лесопатрульные комплексы, пожарные автоцистерны, гусеничные тракторы и установки высокого давления. Такая техника позволила оперативно добираться до труднодоступных очагов возгорания и своевременно их ликвидировать, не допуская разрастания пожаров.
Параллельно ведётся работа по ликвидации свалок, особенно в лесах. Эти полномочия переданы органам местного самоуправления вместе с финансированием. Отмечается, что уборка мусора стала более оперативной, в том числе за счёт контрактов с подрядными организациями.
Также выполнен значительный объём работ по очистке водных объектов. В рамках федеральных и региональных программ очищены участки рек в Пушкинском и Домодедовском округах общей протяжённостью 5,5 км, проведена расчистка 20 водоёмов площадью 302 гектара, а также выполнена санитарная очистка на 527 водных объектах. Среди них — реки Северка, Скалба и Гнилуша.
Шапкин подчеркнул, что самым эффективным показателем результативности проделанных работ является мнение жителей Московской области. Именно оно позволяет оценить реальные изменения в экологической обстановке.
«Приведу пример: это Северка, 2 км в городском округе Коломна, Скалба, 2,5 км в городском округе Пушкино и река Гнилучуша в городском округе Домодедово. Конечно, процент от того, что у нас более четырёх тысяч объектов водных: озёр, прудов, рек, это процент небольшой, но он уже заметен нашими жителями», — пояснил собеседник «Радио 1».
Онлайн-контроль воздуха и новые технологии
Среди наиболее успешных направлений выделяется контроль за состоянием атмосферного воздуха. В Московской области практически повсеместно установлены датчики, которые фиксируют выбросы предприятий в режиме реального времени.
Такая система позволяет быстро выявлять источники загрязнений. Ранее для этого использовались мобильные лаборатории, однако их эффективность была ниже, так как к моменту прибытия загрязнения могли рассеяться.
Сейчас сведения собирает специализированная организация «Мособлэкомониторинг». Система продолжает дорабатываться, и в перспективе планируется обеспечить жителям доступ к информации о качестве воздуха в онлайн-режиме.
Дополнительно началась реализация программы контроля качества воды. В частности, установлены первые датчики на реках, включая Клязьму в городском округе Щёлково, где недавно были модернизированы очистные сооружения.
Свалки закрыты, но леса Подмосковья требуют внимания
В сфере обращения с отходами достигнуты значительные результаты. Все 39 полигонов закрыты, из них 27 уже рекультивированы. Остальные планируется привести в порядок до 2030 года.
В регионе функционируют 11 комплексов переработки отходов, и постепенно формируется отрасль вторичной переработки. Предприятия начинают производить продукцию из вторсырья, что рассматривается как важный шаг в развитии экономики замкнутого цикла.
В то же время остаются проблемы в лесном хозяйстве. Несмотря на восстановление лесов после повреждений, связанных, в частности, с короедом-типографом, сохраняется высокая степень захламлённости. В лесах много валежника, что требует дополнительных затрат на уборку.
Для решения проблемы разработана новая программа, предусматривающая разделение лесов на зоны — вблизи населённых пунктов и удалённые массивы. В первых создаются лесопарки (на сегодняшний день их уже 37), а во вторых ведётся планомерное лесное хозяйство с обновлением насаждений.
«И сегодня уже возникает отрасль, наши предприятия начинают перерабатывать вторсырьё и из него производить продукцию. Это серьёзный шаг, и мы лидеры в Российской Федерации в этом отношении», — добавил Шапкин.
Новые законы и проблема отходов в Московской области
Отдельным направлением стала работа с жидкими коммунальными отходами. Власти приняли новый закон, направленный на наведение порядка в этой сфере.
Отмечается, что в условиях роста числа частных домов и коттеджных посёлков возникает вопрос, куда вывозятся такие отходы. Власти намерены сделать этот процесс прозрачным и обеспечить контроль за деятельностью компаний, чтобы исключить незаконные сбросы в леса и водоёмы.
Что дальше: курс на контроль и переработку
В ближайшие годы планируется продолжение всех ключевых направлений работы. В частности, будет расширяться система мониторинга воды и воздуха, продолжится модернизация очистных сооружений и развитие переработки отходов.
Также власти намерены продемонстрировать жителям работу экономики замкнутого цикла — планируется проведение выставок на базе перерабатывающих предприятий. Параллельно обсуждаются меры государственной поддержки для таких компаний, поскольку переработка отходов остаётся более затратной по сравнению с использованием первичных материалов.
«Мы поработаем над тем, чтобы предприятиям оказывать государственную помощь по той простой причине, что производство любой продукции из первичного материала гораздо дешевле, чем потом перерабатывать отходы. Это понятно, поэтому тут много нужно поработать над тем, чем мы можем помочь нашим предприятиям, организациям, которые взялись за это благое дело — очиститься от отходов и пустить их во вторичную переработку», — заключил Шапкин.