На стройплощадке поликлиники в Нахабине установили башенный кран

17 марта 2026, 13:20

Башенный кран установили на площадке на Институтской улице в Нахабине, где ведётся строительство корпуса поликлиники №4. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В настоящее время готовность корпуса составляет более десяти процентов. На объекте устраивают наружные инженерные сети и заливают бетоном стены подземной части здания.





«Установка башенного крана является ключевым этапом, мы переходим к активной фазе монолитных работ по возведению корпуса», — сказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.