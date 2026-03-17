На стройплощадке поликлиники в Нахабине установили башенный кран

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Башенный кран установили на площадке на Институтской улице в Нахабине, где ведётся строительство корпуса поликлиники №4. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



В настоящее время готовность корпуса составляет более десяти процентов. На объекте устраивают наружные инженерные сети и заливают бетоном стены подземной части здания.

«Установка башенного крана является ключевым этапом, мы переходим к активной фазе монолитных работ по возведению корпуса», — сказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.
Корпус, расположенный рядом с основным зданием поликлиники, будет пятиэтажным, его общая площадь составит более семи с половиной тысяч квадратных метров. За смену там смогут принимать до 550 пациентов.

Сдать новостройку в эксплуатацию планируют в 2027 году.
Лев Каштанов

