На стройплощадке поликлиники в Нахабине установили башенный кран
Башенный кран установили на площадке на Институтской улице в Нахабине, где ведётся строительство корпуса поликлиники №4. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время готовность корпуса составляет более десяти процентов. На объекте устраивают наружные инженерные сети и заливают бетоном стены подземной части здания.
«Установка башенного крана является ключевым этапом, мы переходим к активной фазе монолитных работ по возведению корпуса», — сказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.Корпус, расположенный рядом с основным зданием поликлиники, будет пятиэтажным, его общая площадь составит более семи с половиной тысяч квадратных метров. За смену там смогут принимать до 550 пациентов.
Сдать новостройку в эксплуатацию планируют в 2027 году.