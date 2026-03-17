В Подмосковье создали оперативный штаб по прохождению паводка

17 марта 2026, 13:49

Штаб по оперативному реагированию на подъём паводковых вод создали в Московской области. В него вошли представители МЧС, министерства транспорта и дорожной инфраструктуры и Минэкологии региона. Об этом доложил в ходе совещания губернатора Андрея Воробьёва с руководителями подмосковных ведомств и округов глава областного Минтранса Марат Сибатулин.





Мониторинг состояния водоёмов ведётся постоянно с помощью паводкового анализатора.





«Мы регулярно получаем информацию о высоте вод и готовы реагировать на её повышение», — сказал Марат Сибатулин.