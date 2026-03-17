Капремонт спорткомплекса «Звезда» в Звенигороде выполнен на 38%

17 марта 2026, 14:08

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В Звенигороде продолжается капитальный ремонт спортивного комплекса «Звезда» на улице Московской. Готовность объекта превысила 38%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.







Работы ведутся по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства строительного комплекса.



Сейчас специалисты выполняют общестроительные и отделочные работы, монтируют инженерные коммуникации. В планах — полностью обновить бассейн, спортивные залы, инженерные сети, фасад, входную группу и кровлю. Также будет благоустроена прилегающая территория.



Завершить капремонт планируется в 2026 году