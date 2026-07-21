Эксперт по кибербезопасности предложила доработать закон об электронных кошельках для подростков

21 июля 2026, 19:01

Аналитик Храпунова высказалась об ограничениях на электронные кошельки подростков

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Центробанк предложил в рамках пакета мер по борьбе с кибермошенничеством «Антифрод 3.0» запретить несовершеннолетним регистрировать электронные средства платежа без согласия родителей. Предполагается, что благодаря этой инициативе у мошенников будет меньше лазеек для втягивания подростков в свои схемы в качестве дропперов.





Поправки затронут несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Предлагается для оформления на их имя электронного средства платежа заручиться согласием родителей, усыновителей или попечителей.



Минцифры готово поддержать эту инициативу после доработки документа и согласования с другими ведомствами. Идею доработки в беседе с «Радио 1» назвала здравой заместитель директора фонда «За права заёмщиков», куратор платформы Народного фронта «Мошеловка.рф» Алла Храпунова.

«Сама инициатива по поводу согласия родителей на открытие электронного кошелька ребёнка является логичным продолжением того закона, который сейчас уже действует. Мы помним, что с прошлого года счета подростки 14-18 лет не могут открывать счета в банках без согласия родителей. Электронные кошельки – это то же самое средство платежа. И, конечно, совершенно логично, что согласие родителей нужно на все инструменты цифрового мира», – отметила Храпунова.

«У нас электронные кошельки сейчас проникли во все сферы жизни. Это, например, карта «Тройка», какие-то платежи и электронные кошельки на маркетплейсах с минимальным лимитом. Вот тут, наверное, надо будет и законодательным, и регулятору подумать, насколько необходимо согласие на старших такие ограниченные электронные кошельки. Не надо превращать важную и хорошую инициатив в некий хаос, когда уже на всё на свете нужно будет согласие, и родители перестанут внимательно следить, на что же они должны согласиться. Нужно обязательно сохранить баланс и доработать законопроект», – уверена собеседница «Радио 1».