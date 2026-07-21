Курьера мошенников в Сургуте отправили в колонию за хищение у пенсионеров

21 июля 2026, 09:48

Фото: iStock/Yingko

Сургутский суд вынес приговор 25-летнему мужчине, участвовавшему в обмане пожилых жителей. Злоумышленник похитил у двух пенсионеров свыше 50 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.