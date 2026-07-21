Курьера мошенников в Сургуте отправили в колонию за хищение у пенсионеров
Сургутский суд вынес приговор 25-летнему мужчине, участвовавшему в обмане пожилых жителей. Злоумышленник похитил у двух пенсионеров свыше 50 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Следствие установило, что в июне 2025 года фигурант убеждал жертв перевести сбережения на «безопасные счета». Деньги он забрал вместе с сообщниками. Спустя месяц мужчина приехал в Сургут за крупной суммой от еще одной пожилой женщины. Он планировал получить более 40 миллионов рублей, однако полицейские задержали его во время встречи.
Суд признал сургутянина виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в покушении на мошенничество. Ему назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд обязал осужденного возместить пенсионерам причиненный ущерб.
Чтобы защитить себя от мошенников, важно сохранять спокойствие и не принимать решения под давлением. Злоумышленники часто представляются сотрудниками банка, полиции, государственных служб, операторов связи или родственниками, которым срочно нужна помощь. Они могут пугать блокировкой счета, уголовной ответственностью, попыткой оформить кредит или обещать защитить деньги переводом на «безопасный счет». Следует помнить, что настоящие сотрудники банков и государственных организаций никогда не просят сообщить пароль, код из СМС, данные карты или перевести деньги неизвестному человеку.
Читайте также: