В Казани поймали курьера мошенников, укравшего 260 тысяч рублей у пенсионерки
В Казани поймали курьера мошенников, укравшего 260 тысяч рублей у пожилой женщины. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.
79-летней пенсионерке поступил звонок от незнакомца, который рассказал, что её дочь якобы стала виновницей ДТП. Поверив обманщику, женщина перевела более 260 тысяч рублей курьеру.
Согласно информации ведомства, тот покинул Татарстан, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции из Казани и Самары, которые работали вместе. В настоящее время подозреваемый находится под арестом. Расследование по факту произошедшего продолжается.
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