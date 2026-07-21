Жительница Щёлкова попалась на масштабном мошенничестве с автомобилями

21 июля 2026, 14:32

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали 31-летнюю жительницу Щёлкова по подозрению в серии мошенничеств с автомобилями на общую сумму более 39 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Женщина предлагала владельцам иномарок помощь в сдаче их машин в аренду и обещала ежемесячно выплачивать доход. Первые два-три месяца она действительно перечисляла деньги, а потом прекращала платить и выходить на связь.





«Автомобили, попавшие в её распоряжение, мошенница продавала по поддельным документам. Так ей удалось сбыть 12 машин, причём две из них она продала по два раза разным покупателям», — говорится в сообщении.