Электронные квитанции за капремонт в Подмосковье: Россиянам рассказали, что изменится с 2027 года

02 ноября 2026, 18:18

Эксперт ЖКХ Мамчур: квитанции в МО будут на госуслугах с 1 сентября 2027

Фото: iStock/takasuu

С 1 сентября 2027 года жители Подмосковья смогут получать квитанции за капремонт в электронном виде — через Госуслуги. Бумажная версия сохранится, а отказ от неё будет добровольным.





Руководитель Регионального центра «ЖКХ-контроль» Московской области Валерий Мамчур в беседе с «Радио 1» заявил, что ничего революционного в нововведении нет — механизм уже работает через МособлЕРЦ.





«Переход на электронный формат платёжек давно уже введён. Это даёт возможность жителям — собственникам поставить галочку у себя в личном кабинете и перейти на электронный формат. То есть, чтобы значительно экономить бумагу», — отметил он.

«По умолчанию, если вы ничего не меняете, бумажная квитанция продолжит приходить. Никто автоматически вас на цифру не переведёт без вашего согласия. Это важно, чтобы люди не переживали», — заверил Мамчур.