Электронные квитанции за капремонт в Подмосковье: Россиянам рассказали, что изменится с 2027 года
Эксперт ЖКХ Мамчур: квитанции в МО будут на госуслугах с 1 сентября 2027
С 1 сентября 2027 года жители Подмосковья смогут получать квитанции за капремонт в электронном виде — через Госуслуги. Бумажная версия сохранится, а отказ от неё будет добровольным.
Руководитель Регионального центра «ЖКХ-контроль» Московской области Валерий Мамчур в беседе с «Радио 1» заявил, что ничего революционного в нововведении нет — механизм уже работает через МособлЕРЦ.
«Переход на электронный формат платёжек давно уже введён. Это даёт возможность жителям — собственникам поставить галочку у себя в личном кабинете и перейти на электронный формат. То есть, чтобы значительно экономить бумагу», — отметил он.
По словам эксперта, главный плюс электронной квитанции — она не потеряется в почтовом ящике, до которого иногда нет доступа. Отдельно можно выделить опцию единой платёжки с расчётом на год, что будет означать предсказуемость.
«По умолчанию, если вы ничего не меняете, бумажная квитанция продолжит приходить. Никто автоматически вас на цифру не переведёт без вашего согласия. Это важно, чтобы люди не переживали», — заверил Мамчур.
Он добавил, что главная проблема капремонта — не квитанция, а качество работ. При этом собеседник отметил, что электронные обращения через Добродел и ЕДС сегодня действеннее бумажных.