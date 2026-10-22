Эксперт по ЖКХ объяснил, как наказать курильщиков в многоквартирном доме

22 октября 2026, 18:37

Эксперт по ЖКХ Бондарь: с курящего соседа можно получить моральную компенсацию

Фото: istockphoto/nito100

Отстаивать свои права в ситуации с курящими соседями действительно стоит, поскольку наказать курильщика вполне реально. Об этом заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.





В первую очередь Бондарь напомнил: закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма (№ 15-ФЗ) прямо запрещает курение на лестничных клетках, в подъездах и на детских площадках, пишет «Москва 24». За нарушение предусмотрена ответственность по статье 6.24 КоАП РФ — штраф от 500 до 1 500 рублей. Что касается курения в собственной квартире или на балконе, собственник вправе делать на своей жилплощади многое, однако табачный дым не должен мешать окружающим: статья 42 Конституции РФ закрепляет право каждого на чистую окружающую среду.





«Если запах сигарет затягивает в чужие окна, это считается нарушением. Верховный суд РФ (определение 67-КГ17-16) четко постановил: граждане имеют право на компенсацию морального вреда за проникновение табачного дыма в их жилье. Сосед не обязан дышать таким воздухом, даже если кто-то курит на своей территории», — подчеркнул Бондарь.