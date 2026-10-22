Эксперт по ЖКХ объяснил, как наказать курильщиков в многоквартирном доме
Отстаивать свои права в ситуации с курящими соседями действительно стоит, поскольку наказать курильщика вполне реально. Об этом заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
В первую очередь Бондарь напомнил: закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма (№ 15-ФЗ) прямо запрещает курение на лестничных клетках, в подъездах и на детских площадках, пишет «Москва 24». За нарушение предусмотрена ответственность по статье 6.24 КоАП РФ — штраф от 500 до 1 500 рублей. Что касается курения в собственной квартире или на балконе, собственник вправе делать на своей жилплощади многое, однако табачный дым не должен мешать окружающим: статья 42 Конституции РФ закрепляет право каждого на чистую окружающую среду.
«Если запах сигарет затягивает в чужие окна, это считается нарушением. Верховный суд РФ (определение 67-КГ17-16) четко постановил: граждане имеют право на компенсацию морального вреда за проникновение табачного дыма в их жилье. Сосед не обязан дышать таким воздухом, даже если кто-то курит на своей территории», — подчеркнул Бондарь.Главная задача в суде — подтвердить, что дым идёт от конкретного жильца. Доказательствами могут стать видеозаписи и фотографии нарушителя с сигаретой у окна или на балконе, а также показания соседей, готовых подтвердить факт на заседании. Кроме того, имеет смысл жаловаться в управляющую компанию: её работники письменно подтвердят, что провели беседу с собственником, и это послужит хорошим доказательством. Обязательно нужно писать и заявления участковому — даже если он ограничится беседой, на руках останется официальный бумажный ответ.
Дорогостоящие экологические экспертизы воздуха обычно не требуются: провести их вовремя сложно, ведь табачный дым быстро рассеивается, и суды могут принимать решения без подобных бумаг. Зато очень помогут медицинские справки. Если у кого-то из членов семьи из-за постоянного запаха сигарет начался кашель или обострилась аллергия, важно зафиксировать ухудшение здоровья у врача — доктор запишет жалобы в карту, что может стать аргументом для получения компенсации.
На практике суды в таких случаях обычно назначают небольшие суммы за моральный ущерб — в пределах от 5 000 до 15 000 рублей. Однако сама необходимость ходить на заседания и платить из своего кармана эффективно отучает людей курить в ущерб окружающим, резюмировал Бондарь.