Эксперт по ЖКХ назвала способ избавиться от вони в подъезде

27 октября 2026, 20:43

Эксперт по ЖКХ Юнисова: УК поможет избавиться от неприятного запаха в подъезде

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Эксперт в сфере ЖКХ Евгения Юнисова рассказала, как бороться с неприятным запахом в подъезде. Об этом пишет 360.ru.