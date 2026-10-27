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Эксперт по ЖКХ назвала способ избавиться от вони в подъезде

Эксперт по ЖКХ Юнисова: УК поможет избавиться от неприятного запаха в подъезде
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Эксперт в сфере ЖКХ Евгения Юнисова рассказала, как бороться с неприятным запахом в подъезде. Об этом пишет 360.ru.



По её словам, в первую очередь необходимо обратиться в управляющую компанию. Представители УК обязаны установить причину запаха.

Если проблема связана с неисправностью коммуникаций, организация проведёт ремонт и санитарную обработку. Кроме того, эксперт отметила, что ещё до действий УК жильцы могут обратиться в Роспотребнадзор и жилищную инспекцию.

Ранее эксперт по ЖКХ объяснил, как наказать курильщиков в многоквартирном доме. Закон прямо запрещает курение на лестничных клетках, в подъездах и на детских площадках.

Никита Кротов

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