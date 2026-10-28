Россиянам назвали признаки поддельной квитанции ЖКХ

28 октября 2026, 20:27

Юрист Ушаков назвал признаки поддельной квитанции ЖКХ

Фото: Istock/benjaminec

Юрист по ЖКХ Александр Ушаков предупредил: на поддельную квитанцию могут указывать отсутствие перфорации, ошибки в реквизитах или данных владельцев жилья.





В беседе с изданием «Абзац» специалист уточнил, что сигналом служит наличие или отсутствие QR-кода и смена названий.

«Если указан неверный финансово-лицевой счёт, не отмечено количество проживающих, разночтение по площади и видам услуг, то всё это нужно смотреть. Наличие, отсутствие, вид QR-кодов — туда же. Опечатки в фамилии тоже повод обратить внимание, потому что данные, которые поступают в ЕПД, хранятся либо в УК, либо в расчётном центре. Сами квитанции печатаются автоматически, и ошибки там, как правило, исключены», — пояснил эксперт.