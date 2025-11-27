«Энергия Победы»: Как волонтёры сохраняют память поколений

27 ноября 2025, 12:21

Наставник волонтерского движения Вырыпаева: историческая память — это ориентир

Фото: iStock/Megan Brady

В современном мире, где стираются границы и переписываются исторические факты, как никогда важно сохранять связь с прошлым. Но кто и как передаёт эстафету памяти новым поколениям?





Наставник волонтёрской команды «Энергия Победы» подмосковного колледжа «Энергия» Ирина Вырыпаева в беседе с «Радио 1» заявила, что основная миссия волонтёров «Энергии Победы» — это сохранение памяти о Великой Отечественной войне и уважение к ее героям. Команда стремится чтить прошлое, изучать историю, сохранять память о предках и создавать будущее.





«В своей деятельности волонтеры показывают, что их действия — это не разовые акции, а состояние души, внутренняя потребность сделать мир вокруг светлее, добрее, справедливее», — сказала она.

«Для нашей команды этот форум стал не просто событием в календаре, а важным шагом в формировании активной гражданской позиции, укрепление исторической памяти и развитие профессиональных навыков. Это шанс показать, что молодежь помнит прошлое и готова отстаивать правду», — отметила Вырыпаева.

«Волонтерская деятельность меняет самих ребят: они из пассивного наблюдателя превращаются в активного участника общества. Такие качества, как солидарность, взаимопомощь, социальная ответственность, перестают быть для них абстракциями. Они становятся нормой повседневного поведения. Волонтеры выступают как живые хранители памяти. Они не просто участвуют в акциях, они делают историю осязаемой и близкой для новых поколений», — поделилась наставница.

«Для общества память — это как внутренний компас. Она помогает понимать, откуда мы пришли, почему приняты те или иные решения, какие ошибки уже были совершены, какие ценности выстояли сквозь времена», — резюмировала Ирина.