Жителям Подмосковья объяснили, как стать волонтёрами Победы

Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» приглашает в свои ряды неравнодушных жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Роспатриотцентра.



Участники движения помогают ветеранам Великой Отечественной войны, а также заботятся о охранении и распространении правды о подвиге советского народа.

«Сегодня волонтёры Победы проводят всероссийские и международные акции, оказывают поддержку ветеранам, приводят в порядок мемориалы, восстанавливают историю семей, опалённых войной, и учат молодёжь ценить достижения поколения дедов и прадедов», — говорится в сообщении.
В настоящее время в России действует 89 региональных отделений движения, более двух тысяч муниципальных отрядов, а также штабы при школах и вузах.

Для того, чтобы стать волонтёром Победы, нужно зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф, пройти онлайн-обучение, посетить очные занятия в своём регионе и присоединиться к мероприятиям.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в реализации проектов, в открытии социальных НКО и ведении их дел. В списке также финансовая, методическая и информационная поддержка. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.
Лев Каштанов

