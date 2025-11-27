Жителям Подмосковья объяснили, как стать волонтёрами Победы

27 ноября 2025, 10:34

оригинал Фото: istockphoto.com/Alex_str

Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» приглашает в свои ряды неравнодушных жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Роспатриотцентра.





Участники движения помогают ветеранам Великой Отечественной войны, а также заботятся о охранении и распространении правды о подвиге советского народа.





«Сегодня волонтёры Победы проводят всероссийские и международные акции, оказывают поддержку ветеранам, приводят в порядок мемориалы, восстанавливают историю семей, опалённых войной, и учат молодёжь ценить достижения поколения дедов и прадедов», — говорится в сообщении.