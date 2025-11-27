В Пушкино торжественно открыли Рождественские образовательные чтения

27 ноября 2025, 09:29

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский

В городском округе Пушкинский торжественно открыли Рождественские образовательные чтения. Церемонию провели в Троицком храме города Пушкино. Участниками стали около 70 человек — представители «Юнармии» и движения «Волонтеры Подмосковья». В этом году чтения проводят на тему: «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени», сообщили в местной Администрации.





С приветственными словами к участникам обратились секретарь Сергиево-Посадской епархии, благочинный Ивантеевского церковного округа протоиерей Иоанн Монаршек, благочинный храмов Пушкинского округа иерей Василий Ковальчук, председатель комитета по образованию Администрации округа Владимир Бахтояров и председатель Совета ветеранов округа Борис Клюев.

​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский

Ключевым событием стало подписание Плана муниципальных мероприятий и Соглашения о сотрудничестве с МБУ КМДЦ «Точка притяжения». Документы «закрепили» дальнейшую совместную работу в сфере образования и духовно-нравственного воспитания.



​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский

На чтениях выступили приглашённые спикеры. Протоиерей Илия Зубрий раскрыл смысл темы с точки зрения верующего педагога. Иерей Иоанн Малевич рассказал о решении духовных вопросов современного человека на примере огласительных бесед в Казанском храме.





«Мы видим, что происходит с нашими детьми, что происходит с молодёжью, как они себя часто ведут неподобающе. На это хочется обратить внимание и взрослых, тех, кто их учит, и молодежи, потому что нам надо передать им будущее», — отметил протоиерей Иоанн Монаршек.