Для пассажиров ЦППК организовали бесплатную экскурсию по усадьбе Мураново

27 ноября 2025, 10:56

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Бесплатную экскурсионную поездку «День в усадьбе Мураново» предлагают пассажирам ЦППК в честь 20-летия компании. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на перевозчика.





Усадьба Мураново расположена на территории Пушкинского округа. Она связана с двумя русскими поэтами — Фёдором Тютчевым и Евгением Боратынским.





«Участникам мероприятия предоставляется бесплатный проезд от Москвы до станции Ашукинская, а также экскурсионное обслуживание», — говорится в сообщении.