Для пассажиров ЦППК организовали бесплатную экскурсию по усадьбе Мураново

Бесплатную экскурсионную поездку «День в усадьбе Мураново» предлагают пассажирам ЦППК в честь 20-летия компании. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на перевозчика.



Усадьба Мураново расположена на территории Пушкинского округа. Она связана с двумя русскими поэтами — Фёдором Тютчевым и Евгением Боратынским.

«Участникам мероприятия предоставляется бесплатный проезд от Москвы до станции Ашукинская, а также экскурсионное обслуживание», — говорится в сообщении.
Гостям расскажут об истории усадьбы и о главных экспонатах, размещённых в главном усадебном доме. Посетители также узнают о быте дворян XIX века и о том, чем Мураново отличается от других усадеб.

Полная информация о бесплатных экскурсиях, которые организует ЦППК, есть на сайте goseewow.com.
