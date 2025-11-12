Достижения.рф

Фестиваль «Наследники Станиславского» пройдет в Пушкинском округе с насыщенной программой

Фото: Пушкинский музыкально-драматический театр

С 17 по 22 ноября в городском округе Пушкино состоится финал молодежного театрального фестиваля «Пушкино театральное. Наследники Станиславского». Зрителей ждут 14 спектаклей от театральных коллективов из Москвы, Московской и Ярославской областей, а для участников запланированы образовательные программы. Посещение всех событий фестиваля бесплатное по регистрации.



Фестивальная афиша обещает быть разнообразной. Особое место в ней займет повесть Бориса Васильева «Завтра была война». В знак уважения к 80-летию Великой Победы несколько театров представят свои сценические версии этого пронзительного произведения о поколении, чья юность была оборвана войной.

Фото: Пушкинский музыкально-драматический театр

Оценивать работы молодых коллективов будет авторитетное жюри под руководством Сергея Афанасьева, художественного руководителя московского драматического театра «Постскриптум». В состав судейской коллегии также вошли профессор Борис Чертов, театральный критик Елена Езерская и заслуженные артисты Московской области Екатерина Житарь и Игорь Ильин.

Фото: Пушкинский музыкально-драматический театр

Помимо конкурсных показов, программа фестиваля включает образовательную часть — театральные акселераторы. Для артистов и руководителей молодежных театров проведут специальные занятия. Так, Игорь Ильин организует лабораторию для инклюзивных театральных коллективов, а писатели Галина и Павел Барышниковы в рамках опен-колла «Патриотическая пьеса для молодежного театра» представят сборник пьес, рекомендованных для постановки силами юношеских студий.

Фото: Пушкинский музыкально-драматический театр

Торжественное закрытие фестиваля 22 ноября в ДК «Пушкино» будет посвящено 90-летию со дня рождения знаменитого композитора Геннадия Гладкова, автора музыки к любимым советским фильмам и мультфильмам. Специальным подарком для участников станет выступление артистов Театра Геннадия Гладкова под руководством заслуженного артиста РСФСР Леонида Серебренникова.

Фото: Пушкинский музыкально-драматический театр

Организаторы подчеркивают, что все мероприятия фестиваля открыты для посещения, однако требуется предварительная регистрация. Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства информации и молодежной политики Московской области и администрации Пушкинского городского округа.

Анастасия Панченко

