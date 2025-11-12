Фестиваль «Наследники Станиславского» пройдет в Пушкинском округе с насыщенной программой
С 17 по 22 ноября в городском округе Пушкино состоится финал молодежного театрального фестиваля «Пушкино театральное. Наследники Станиславского». Зрителей ждут 14 спектаклей от театральных коллективов из Москвы, Московской и Ярославской областей, а для участников запланированы образовательные программы. Посещение всех событий фестиваля бесплатное по регистрации.
Фестивальная афиша обещает быть разнообразной. Особое место в ней займет повесть Бориса Васильева «Завтра была война». В знак уважения к 80-летию Великой Победы несколько театров представят свои сценические версии этого пронзительного произведения о поколении, чья юность была оборвана войной.
Оценивать работы молодых коллективов будет авторитетное жюри под руководством Сергея Афанасьева, художественного руководителя московского драматического театра «Постскриптум». В состав судейской коллегии также вошли профессор Борис Чертов, театральный критик Елена Езерская и заслуженные артисты Московской области Екатерина Житарь и Игорь Ильин.
Помимо конкурсных показов, программа фестиваля включает образовательную часть — театральные акселераторы. Для артистов и руководителей молодежных театров проведут специальные занятия. Так, Игорь Ильин организует лабораторию для инклюзивных театральных коллективов, а писатели Галина и Павел Барышниковы в рамках опен-колла «Патриотическая пьеса для молодежного театра» представят сборник пьес, рекомендованных для постановки силами юношеских студий.
Торжественное закрытие фестиваля 22 ноября в ДК «Пушкино» будет посвящено 90-летию со дня рождения знаменитого композитора Геннадия Гладкова, автора музыки к любимым советским фильмам и мультфильмам. Специальным подарком для участников станет выступление артистов Театра Геннадия Гладкова под руководством заслуженного артиста РСФСР Леонида Серебренникова.
Организаторы подчеркивают, что все мероприятия фестиваля открыты для посещения, однако требуется предварительная регистрация. Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства информации и молодежной политики Московской области и администрации Пушкинского городского округа.
