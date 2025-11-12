Фестиваль «Наследники Станиславского» пройдет в Пушкинском округе с насыщенной программой

12 ноября 2025, 18:28

Фото: Пушкинский музыкально-драматический театр

С 17 по 22 ноября в городском округе Пушкино состоится финал молодежного театрального фестиваля «Пушкино театральное. Наследники Станиславского». Зрителей ждут 14 спектаклей от театральных коллективов из Москвы, Московской и Ярославской областей, а для участников запланированы образовательные программы. Посещение всех событий фестиваля бесплатное по регистрации.