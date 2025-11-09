В Сергиевом Посаде показали 5-метровый батик на тему Великой Отечественной войны
В Доме художника в Сергиевом Посаде открыли выставку, посвящённую 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция объединяет картины, графику, батик и керамические изделия, отражающие события военного времени и героизм русского народа, рассказали в Администрации Сергиево-Посадского городского округа.
Среди экспонатов особенно выделяют пятиметровый батик Ивана Харченко. Работа отражает героизм русских людей и впечатляет своим масштабом. На выставке также представили полотно Леонида Демина «Портрет матери» и подготовительные этюды к картине «Молодогвардейцы», над которой художник работает уже более полувека.
«В начале года выставку не планировали из-за опасений, что не удастся собрать нужное количество работ по теме. Но после прошедших всероссийских выставок в Ярославле, Москве и Липецке, где участвовали наши художники, стало очевидно, что обязательно нужно показать их и нашим горожанам», — рассказал председатель местного отделения Союза художников России Валерий Воробьёв.На выставке разместили и керамическую мозаику «Прилет» Натальи Пензиной, переехавшей из Донецка. Трещина, возникшая на финальном этапе обжига, автор решила оставить, усилив тем самым эмоциональную выразительность работы.