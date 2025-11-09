В Сергиевом Посаде показали 5-метровый батик на тему Великой Отечественной войны

09 ноября 2025, 13:17

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Сергиево-Посадского городского округа

В Доме художника в Сергиевом Посаде открыли выставку, посвящённую 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция объединяет картины, графику, батик и керамические изделия, отражающие события военного времени и героизм русского народа, рассказали в Администрации Сергиево-Посадского городского округа.





Среди экспонатов особенно выделяют пятиметровый батик Ивана Харченко. Работа отражает героизм русских людей и впечатляет своим масштабом. На выставке также представили полотно Леонида Демина «Портрет матери» и подготовительные этюды к картине «Молодогвардейцы», над которой художник работает уже более полувека.



Фото: пресс-служба Администрации Сергиево-Посадского городского округа



«В начале года выставку не планировали из-за опасений, что не удастся собрать нужное количество работ по теме. Но после прошедших всероссийских выставок в Ярославле, Москве и Липецке, где участвовали наши художники, стало очевидно, что обязательно нужно показать их и нашим горожанам», — рассказал председатель местного отделения Союза художников России Валерий Воробьёв.

Фото: пресс-служба Администрации Сергиево-Посадского городского округа

Каждое произведение художников несёт личный и исторический смысл — многие авторы имеют предков-участников войны.

Посетить выставку можно в Доме художника на улице Шлякова. График работы: среда — суббота с 13:00 до 19:00, воскресенье с 13:00 до 18:00. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.



