Парк усадьбы Знаменское-Губайлово в Подмосковье восстановят

07 ноября 2025, 18:28

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области

Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения — «Усадьба Знаменское-Губайлово, XVIII век: Парк». Он расположен в Красногорске на улице Красная Горка.