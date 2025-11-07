Достижения.рф

Парк усадьбы Знаменское-Губайлово в Подмосковье восстановят

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области

Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения — «Усадьба Знаменское-Губайлово, XVIII век: Парк». Он расположен в Красногорске на улице Красная Горка.



По утверждённому проекту предстоит восстановить исторический облик парка, благоустроить территории, воссоздать планировочную структуру и сохранить уникальные природные ландшафтные элементы.

​Фото: Медиасток.РФ
Усадьба Знаменское-Губайлово — один из старейших архитектурных ансамблей Подмосковья, основанный в конце XVII века боярином Иваном Фёдоровичем Волынским. В середине XVIII века имение перешло к князю Василию Михайловичу Долгорукову-Крымскому, при котором был создан классический архитектурно-парковый ансамбль, сохранившийся до наших дней. Именно тогда на территории появились оранжереи, пруды и живописные аллеи, а площадь усадьбы значительно увеличилась.

Реставрация позволит сохранить уникальный историко-культурный ландшафт и вернуть парку его первоначальный облик.
Ирина Паршина

