Парк усадьбы Знаменское-Губайлово в Подмосковье восстановят
Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения — «Усадьба Знаменское-Губайлово, XVIII век: Парк». Он расположен в Красногорске на улице Красная Горка.
По утверждённому проекту предстоит восстановить исторический облик парка, благоустроить территории, воссоздать планировочную структуру и сохранить уникальные природные ландшафтные элементы.
Усадьба Знаменское-Губайлово — один из старейших архитектурных ансамблей Подмосковья, основанный в конце XVII века боярином Иваном Фёдоровичем Волынским. В середине XVIII века имение перешло к князю Василию Михайловичу Долгорукову-Крымскому, при котором был создан классический архитектурно-парковый ансамбль, сохранившийся до наших дней. Именно тогда на территории появились оранжереи, пруды и живописные аллеи, а площадь усадьбы значительно увеличилась.
Реставрация позволит сохранить уникальный историко-культурный ландшафт и вернуть парку его первоначальный облик.
