Названы победители всероссийских конкурсов «Росмолодёжь.Гранты» из Подмосковья

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Представители Подмосковья выиграли субсидии на общую сумму свыше четырёх миллионов рублей по итогам всероссийских конкурсов «Росмолодёжь.Гранты». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики региона.



«Поздравляем победителей от Подмосковья! Это реальный вклад в развитие нашего региона. Всё пойдет на поддержку молодёжных инициатив. Гордимся и ждём ярких свершений», – сказали в министерстве.
В рамках второго сезона конкурса «Росмолодёжь.Гранты» обладателями субсидий стали Полина Дмитриева с проектом Научно-популярного фестиваля космонавтики; Лия Мартынова, представившая Акселератор инклюзивного трудоустройства; Сергей Сыстеров, разработавший проект «Спорт 360: твой круг движения», а также Вероника Эрзина, защитившая проект «Умба: экологическая жемчужина Севера».

В конкурсе на молодёжных площадках отличились Егор Морозов с Научным интенсивом «Физматёнок» и Григорий Зеленин с проектом «Тактика уверенности».
Лора Луганская

