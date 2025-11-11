Названы победители всероссийских конкурсов «Росмолодёжь.Гранты» из Подмосковья
Представители Подмосковья выиграли субсидии на общую сумму свыше четырёх миллионов рублей по итогам всероссийских конкурсов «Росмолодёжь.Гранты». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики региона.
«Поздравляем победителей от Подмосковья! Это реальный вклад в развитие нашего региона. Всё пойдет на поддержку молодёжных инициатив. Гордимся и ждём ярких свершений», – сказали в министерстве.В рамках второго сезона конкурса «Росмолодёжь.Гранты» обладателями субсидий стали Полина Дмитриева с проектом Научно-популярного фестиваля космонавтики; Лия Мартынова, представившая Акселератор инклюзивного трудоустройства; Сергей Сыстеров, разработавший проект «Спорт 360: твой круг движения», а также Вероника Эрзина, защитившая проект «Умба: экологическая жемчужина Севера».
В конкурсе на молодёжных площадках отличились Егор Морозов с Научным интенсивом «Физматёнок» и Григорий Зеленин с проектом «Тактика уверенности».