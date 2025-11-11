Названы победители всероссийских конкурсов «Росмолодёжь.Гранты» из Подмосковья

11 ноября 2025, 19:03

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Представители Подмосковья выиграли субсидии на общую сумму свыше четырёх миллионов рублей по итогам всероссийских конкурсов «Росмолодёжь.Гранты». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики региона.







«Поздравляем победителей от Подмосковья! Это реальный вклад в развитие нашего региона. Всё пойдет на поддержку молодёжных инициатив. Гордимся и ждём ярких свершений», – сказали в министерстве.