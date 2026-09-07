Фестиваль СО:ТВОРЕНИЕ в Сергиевом Посаде планируют сделать всероссийским

07 сентября 2026, 11:52

оригинал Фото: пресс-служба фестиваля СО:ТВОРЕНИЕ

Масштабный фестиваль художественных промыслов СО:ТВОРОЕНИЕ состоялся в Сергиевом Посаде в субботу, 5 сентября. Он объединил мастеров, дизайнеров, креативных предпринимателей и представителей власти и показал, что творческое наследие народа — не музейная древность, а живое искусство, имеющее потенциал к развитию даже в цифровую эпоху.





О мероприятии и его перспективах рассказала в эфире «Радио 1» представительница фонда развития города Сергиев Посад Полина Логинова.





«Сейчас в целом большой интерес к русской культуре и запрос на единение. И на этой волне мы рассказали о нашем наследии, постарались сделать это доступным языком, в свободной форме», — сказала Логинова.

«Сергиев Посад — это единственный город Подмосковья, где народные промыслы сосредоточены с максимальной плотностью. Наш округ является родиной сразу четырёх народных художественных промыслов. Это посадская матрёшка, богородская игрушка, абрамцево-кудринская резьба и хотьковский косторезный промысел. Кроме того, у нас одно из самых больших региональных отделений Союза художников России и целых четыре творческих вуза», — сообщила собеседница «Радио 1».

«Кураторами воркшопа для студентов стали преподаватели Строгановки и института бизнеса и дизайна, которые давно интересуются темой интеграции промыслов в дизайн. Ребята создавали современные городские арт-объекты и малые архитектурные формы, вдохновлённые традиционными промыслами», — уточнила Логинова.

«Формат такой: ты наводишь телефон на QR-код, и появляется изображение, которые ты можешь рассмотреть со всех сторон», — пояснила Логинова.



«Уже этот фестиваль можно считать общеобластным, так как в нём участвовали представители разных подмосковных округов. В следующем году мы планируем в рамках юбилея маршрута «Золотое кольцо России» привлечь к участию в фестивале и города из других регионов. А в перспективе мы хотим стать площадкой, где собираются все промыслы нашей большой страны», — подытожила собеседница «Радио 1».