Финисаж выставки Александра Волкова «Среда обитания» пройдёт в Звенигородском манеже
В Звенигородском манеже (Одинцовский городской округ) до 2 ноября работает выставка «Среда обитания», представляющая живопись, скульптуру и графику художника Александра Волкова. Как сообщает Министерство культуры и туризма Московской области, торжественное закрытие экспозиции — финисаж — запланировано накануне, 1 ноября.
Этот вечер станет ярким завершением проекта и предлагает гостям уникальную программу, выходящую за рамки простого просмотра картин. Мероприятие начнётся в 17:30.
Центральным событием вечера станет медиация на экспозиции. Проведёт её доктор искусствоведения, известный специалист Тигран Мкртычев. Он поделится с гостями своим глубоким и личным взглядом на ключевые работы Волкова, раскроет тонкие связи между произведениями и те культурные контексты, которые обычно остаются «за кадром» стандартных экскурсий. Этот разговор поможет зрителям по-новому взглянуть на многогранное творчество художника.
После интеллектуальной беседы гостей ждёт музыкальный подарок. В уютном холле Манежа прозвучат произведения для дуэта скрипки и рояля в исполнении лауреатов международных конкурсов Надежды Котновой и Александра Барклянского. Музыкальная программа, в которую вошли сочинения Сергея Танеева, Мориса Равеля, Леопольда Годовского и Фрица Крейслера, специально подобрана так, чтобы перекликаться с живописным и скульптурным рядом выставки. Звуки скрипки и рояля создадут неповторимую камерную атмосферу и углубят эмоциональное впечатление от увиденного.
Главным сюрпризом финисажа станет возможность лично пообщаться с самим Александром Волковым. Посетители смогут задать художнику вопросы, которые неизбежно возникают при знакомстве с его работами, услышать истории из жизни мастерской и поделиться своими впечатлениями непосредственно с автором. Такой диалог — редкая возможность понять замысел произведений из первых уст.
Финисаж — это всегда особое событие, наполненное одновременно легкой грустью от закрытия выставки и радостью от насыщенной программы. Мероприятие пройдёт в Звенигородском манеже (Одинцовский г.о.) 1 ноября. Начало в 17:30. Вход на мероприятие разрешён для лиц старше 18 лет.
