Финисаж выставки Александра Волкова «Среда обитания» пройдёт в Звенигородском манеже

22 октября 2025, 16:11

Фото: Министерство культуры и туризма МО

В Звенигородском манеже (Одинцовский городской округ) до 2 ноября работает выставка «Среда обитания», представляющая живопись, скульптуру и графику художника Александра Волкова. Как сообщает Министерство культуры и туризма Московской области, торжественное закрытие экспозиции — финисаж — запланировано накануне, 1 ноября.