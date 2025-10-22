В Серпухове обсудили развитие культуры в сёлах и малых городах Южного Подмосковья
Круглый стол по теме «Культура сёл и малых городов Южного Подмосковья. Проблемы и перспективы» состоялся в ДК «Россия» в Серпухове. Мероприятие провели в рамках XI фестиваля православной культуры и традиций малых городов «София». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
В работе круглого стола приняли участие замглавы Серпухова Оксана Лебедева, директор Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси Юлия Сигорская, а также член Совфеда РФ от Ямало-Ненецкого автономного округа Владимир Пушкарёв.
«Собравшиеся обсудили актуальные вопросы развития культуры в сельских поселениях и малых городах», — говорится в сообщении.Фестивальными мероприятиями в Серпухове стали также мастер-класс по академическому вокалу от народного артиста России Владимира Маторина, пленэр при поддержке преподавателя живописи Владимира Кочеткова и концерт.